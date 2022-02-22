Зеленский сегодня проведет встречу с главами фракций, - нардеп

"В 19:00 Зеленский встретится с главами фракций и групп", - написал нардеп.

Что предлагают нардепы

Напомним, как рассказали РБК-Украина представители различных фракций и групп, в Верховной раде хотят выделить дополнительные средства на армию и принять обращение к мировой общественности в ответ на решение Путина о признании "ЛДНР".

Вместе с тем многие депутаты также уверены, что признание псевдореспублик означает прямую агрессию РФ против Украины и это дает основания западным партнерам ввести новые санкции против кремлевского руководства.

Признание Россией "ЛДНР"