Зеленський сьогодні проведе зустріч з головами фракцій, - нардеп

"О 19:00 Зеленський зустрінеться з головами фракцій та груп", - написав нардеп.

Оновлено. 15:12. У "Слузі народу" офіційно заявили про зустріч.

"Сьогодні о 19:00 президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із головами парламентських фракцій та груп", - написала речниця СН Юлія Палійчук.

Що пропонують нардепи

Нагадаємо, як розповіли РБК-Україна представники різних фракцій та груп, у Верховній раді хочуть виділити додаткові кошти на армію та прийняти звернення до світової спільноти у відповідь на рішення Путіна про визнання "ЛДНР".

Разом з тим багато депутатів також впевнені, що визнання псевдореспублік означає пряму агресію РФ проти України і це дає підстави західним партнерам запровадити нові санкції проти кремлівського керівництва.

Визнання Росією "ЛДНР"