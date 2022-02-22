Решение Путина о признании "ЛДНР" и эскалация на Востоке. Чем готова ответить Рада

В Верховной раде хотят выделить дополнительные средства на армию и принять обращение к мировому сообществу в ответ на решение Путина о признании "ЛДНР". Многие депутаты также уверены, что признание псевдореспублик означает прямую агрессию РФ против Украины и это дает основания западным партнерам ввести новые санкции против кремлевского руководства.

Представитель президента в Конституционном суде, член комитета по нацбезопасности от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что парламент должен обратиться с политическим заявлением к ООН, Совбезу ООН, ОБСЕ и ПАСЕ.

В этом обращении депутаты должны обозначить, что своим решением Россия грубо нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, а также те обязательства, которые РФ взяла на себя во многих двусторонних соглашениях.

"Все это обязательно должна сделать Верховная рада с точки зрения политической реакции на последние события. Сегодня я планирую зарегистрировать постановление о том, что Россия лишилась права быть в ООН, поскольку грубо нарушила основополагающие принципы этой организации", - отметил Вениславский.

Он также добавил, что в ближайшие дни парламент обязан принять ряд законопроектов касательно усиления ВСУ и обороноспособности украинской армии. Эти документы уже зарегистрированы в Раде.

"С военно-политической стороны мы должны принять те законопроекты, которые направлены на увеличение финансирования Вооруженных сил и способностей сектора безопасности и обороны. Наша политическая сила уже зарегистрировала эти документы. Думаю, в ближайшие дни мы их примем", - сказал Вениславский.

Народный депутат от "Европейской солидарности", член комитета по вопросам внешней политики Мария Ионова заявила, что парламент должен неотложно обратиться к парламентам мира, к парламентским ассамблеям и ООН о том, что это решение - агрессия против Украины, а потому необходимо вводить санкции.

Она добавила, что под предлогом эвакуации из оккупированных территорий так называемых "ДНР" и "ЛНР" Россия фактически проводит массовую депортацию украинских граждан.

"Демократические страны должны это осудить. Мы будем обращать внимание на Резолюцию ООН, на Римский статут и на нарушение Женевской конвенции. Мы также будем обращать внимание Уполномоченного Верховной рады по правам человека, что под предлогом эвакуации людей вывозили в Россию в нечеловеческих условиях", - сказала Ионова.

По ее словам, сейчас на повестке дня парламента должны быть исключительно вопросы, касающиеся армии и территориальной обороны. Фракция "Евросолидарности" будет настаивать на принятии их законопроекта о выделении из бюджета на нужды Вооруженных сил и территориальной обороны 50 млрд гривен.

"Мы также будем требовать инициировать вопрос о миротворцах ООН", - отметила Ионова.

Заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев считает, что своим решением Россия фактически вышла из минских соглашений в одностороннем порядке. Парламент, президент и правительство обязаны выступить с политической позицией о том, что признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" равноценно оккупации Крыма, уточнил нардеп.

"Будет обращение к парламентам и правительствам, мировому сообществу о немедленном введении тех санкций, которыми так долго наши западные партнеры пугают Российскую Федерацию. Это решение означает, что Россия пошла на интервенцию и дает основания Западу для введения самых жестких санкций", - сказал Соболев.

Один из лидеров "Голоса", нардеп Ярослав Железняк считает, что Рада должна ввести чрезвычайное положение в Донецкой и Луганской областях.

"Также необходимо выделить дополнительные средства на армию, огласить мобилизацию и проголосовать за санкции против тех, кто поддержал обращение так называемых "ДНР" и "ЛНР" в Госдуме РФ", - отметил Железняк.

Член фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Павленко уверен, что в связи с эскалацией на Востоке Рада, в первую очередь, обязана постоянно работать в пленарном режиме.

"Во-вторых, Рада должна внести изменения в государственный бюджет, изменив приоритеты финансирования - увеличить финансирование армии, защиты государства, поддержки солдат, обычных людей и местных бюджетов", - сказал нардеп.

Представитель группы партии "За майбутнє", глава комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец также уверен, что сейчас парламент обязан работать в пленарном режиме.

"Думаю, что Раде нужно неотложно принять решение о дополнительном выделении средств на Вооруженные силы и тероборону. Это будет основным залогом того, будет ли военное обострение или нет", - сказал нардеп.

Он добавил, что парламенту также нужно провести голосование, обозначив свою политическую реакцию.

"В чем для нас риски этого решения? В том, что, согласно так называемым конституциям "ДНР" и "ЛНР", их территория - это географически весь состав Донецкой и Луганской областей. И включая те территории, которые контролируем мы. В их трактовании эти территории якобы оккупировала Украина. Есть опасения, что российская сторона начнет военным путем возвращать эти части областей", - отметил Лубинец.