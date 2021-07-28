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Зеленский сегодня проведет переговоры с главой МВФ

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня поведет телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Будет обсуждаться предоставления следующего транша МВФ Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского на форуме "Украина 30".

По его словам, разговор будет касаться выполнения Украиной условий для получения следующего транша.

"Сегодня в 17:00 у меня телефонный звонок с директором-распорядителем МВФ Георгиевой. Сегодня мы поговорим, что готово, еще не готово. Мы сегодня на решающей стадии", - сказал Зеленский.

Президент убежден, что Украина готова получить транш МВФ.

Ранее вице-премьер-министр экономики Украины Алексей Любченко заявил, что Украина не испытает потрясений при отсутствии транша МВФ до конца года.

Ранее сообщалось, что в Министерстве финансов Украины ожидают поступления траншей по программе Международного валютного фонда (МВФ).

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МВФ