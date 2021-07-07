Украина не почувствует потрясений, если не получит транш МВФ до конца года, - министр экономики

Вице-премьер-министр экономики Украины Алексей Любченко заявил, что Украина не испытает потрясений при отсутствии транша МВФ до конца года. При этом, по его словам, правительство выполнило все условия для получения транша.

Любченко отметил, что Украина готова к сценарию, при котором может не получить средства от МВФ.

"Если этого не произойдет до конца года - Украина не почувствует никаких потрясений. Это первая принципиальная позиция", - сказал он.

Министр также добавил, что сейчас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства.

"Поэтому мы убеждены и надеемся на то, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег - глупость при такой потребности в инвестициях в Украину. Но в данном случае это не инвестиционные средства, это средства поддержки бюджета, поддержки обслуживания государственного долга. Это дает возможность перераспределить другие средства в бюджет развития и на инвестиции, инфраструктурные проекты, чтобы деньги вращались в экономике", - подчеркнул Любченко.