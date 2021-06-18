В Минфине готовы к задержкам транша МВФ, но все равно ждут деньги

В Министерстве финансов Украины ожидают поступления траншей по программе Международного валютного фонда (МВФ). Однако могут пройти период пиковых выплат по госдолгу и без кредита.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами ".

В Минфине на запрос РБК-Украина отметили, что запас ликвидности, динамика внутреннего рынка заимствований и меньший, чем планировалось на этот период дефицит госбюджета, позволяют им быть готовыми к "некоторым задержкам в получении очередного транша от МВФ".

"Однако государственный бюджет этого года построен на основе допущения о получении траншей по программе МВФ и в ближайшем будущем мы ожидаем выполнения всех необходимых условий для прогресса в программе МВФ", - сказали изданию в министерстве.

Что же касается источников средств для расчета по долгам, в Минфине указали, что провели "проактивную работу по выкупу еврооблигаций, погашаемых в сентябре этого года на сумму 435 млн долларов" и имеют достаточно инструментов, чтобы стабильно пройти пиковые выплаты.