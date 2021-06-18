В Минфине готовы к задержкам транша МВФ, но все равно ждут деньги
В Министерстве финансов Украины ожидают поступления траншей по программе Международного валютного фонда (МВФ). Однако могут пройти период пиковых выплат по госдолгу и без кредита.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами".
В Минфине на запрос РБК-Украина отметили, что запас ликвидности, динамика внутреннего рынка заимствований и меньший, чем планировалось на этот период дефицит госбюджета, позволяют им быть готовыми к "некоторым задержкам в получении очередного транша от МВФ".
"Однако государственный бюджет этого года построен на основе допущения о получении траншей по программе МВФ и в ближайшем будущем мы ожидаем выполнения всех необходимых условий для прогресса в программе МВФ", - сказали изданию в министерстве.
Что же касается источников средств для расчета по долгам, в Минфине указали, что провели "проактивную работу по выкупу еврооблигаций, погашаемых в сентябре этого года на сумму 435 млн долларов" и имеют достаточно инструментов, чтобы стабильно пройти пиковые выплаты.
Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам по состоянию на 1 июня 2021 года. До конца года необходимо выплатить 368,4 млрд гривен. Самые большие выплаты предстоят в сентябре - 104,2 млрд гривен.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинские власти намерены договариваться с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы получить два транша кредита по 700 млн долларов, но могут обойтись и без денег фонда.