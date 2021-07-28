Зеленський сьогодні проведе переговори з главою МВФ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні поведе телефонні переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Буде обговорюватися надання наступного траншу МВФ Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського на форумі "Україна 30".
За його словами, розмова стосуватиметься виконання Україною умов для отримання наступного траншу.
"Сьогодні о 17-й у мене телефонний дзвінок з директором-розпорядником МВФ Георгієвою. Сьогодні ми поговоримо, що готово, що ще не готово. Ми сьогодні на вирішальній стадії", - сказав Зеленський.
Президент переконаний, що Україна готова отримати транш МВФ.
Раніше віце-прем'єр-міністр економіки України Олексій Любченко заявив, що Україна не зазнає потрясінь при відсутності траншу МВФ до кінця року.
Раніше повідомлялося, що в Міністерстві фінансів України очікують надходження траншів за програмою Міжнародного валютного фонду (МВФ).