Зеленский сегодня поговорит с Байденом: что известно

"Да, сегодня будет звонок", - заявил источник издания.

Второй источник РБК-Украина уточнил, что разговор запланирован на 21:00.

Что планируют обсудить:

урегулирование конфликта на Донбассе;

вопросы безопасности;

взаимодействие в области обороны;

макрофинансовая поддержка Украины;

антиолигархическая реформа.

Гарантии безопасности

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на "гарантии безопасности". На данный момент известно, что Москве точно отказано в гарантиях нерасширения Североатлантического альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет раскрывать содержание ответов.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что в письменном ответе США по "гарантиям безопасности" учтены позиции и предложения Украины.

Агрессия России против Украины

На границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. При этом их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.

В командовании ООС говорят, что вторжение России в Украину может пройти в феврале. О таком сценарии также заявила заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман.