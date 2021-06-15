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Зеленский сегодня откроет форум "Украина 30" и даст интервью украинским телеканалам

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Вторник 15 июня 2021 09:41
Зеленский сегодня откроет форум "Украина 30" и даст интервью украинским телеканалам Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник примет участие в работе Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов". После этого у него запланировано интервью.

Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

"Глава государства откроет второй день форума, а по окончании выступления даст интервью украинским телеканалам", - говорится в сообщении.

Среди главных тем, которые будут затрагивать в рамках форума "Украина 30" - экономическая стратегия до 2030 года, деолигархизация и преодоление коррупции в Украине, приватизация государственных активов.

В работе форума также примут участие премьер-министр Украины, представители правительства, общественных организаций, народные депутаты и эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада рассмотрит законопроект Зеленского об олигархах в конце июня или в начале июля. Как заявлял министр юстиции Денис Малюська, в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Подробнее об этом законе читайте в материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".

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