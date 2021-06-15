Зеленский сегодня откроет форум "Украина 30" и даст интервью украинским телеканалам

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник примет участие в работе Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" . После этого у него запланировано интервью.

"Глава государства откроет второй день форума, а по окончании выступления даст интервью украинским телеканалам", - говорится в сообщении.

Среди главных тем, которые будут затрагивать в рамках форума "Украина 30" - экономическая стратегия до 2030 года, деолигархизация и преодоление коррупции в Украине, приватизация государственных активов.

В работе форума также примут участие премьер-министр Украины, представители правительства, общественных организаций, народные депутаты и эксперты.