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Зеленський сьогодні відкриє форум "Україна 30" та дасть інтерв'ю українським телеканалам

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Вівторок 15 червня 2021 09:41
Зеленський сьогодні відкриє форум "Україна 30" та дасть інтерв'ю українським телеканалам Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський у вівторок візьме участь у роботі Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів". Після цього в нього заплановане інтерв'ю.

Про це повідомили у прес-службі ОП.

"Глава держави відкриє другий день форуму, а після закінчення виступу дасть інтерв'ю українським телеканалам", - йдеться в повідомленні.

Серед найголовніших тем, які порушуватимуть у межах форуму "Україна 30" - економічна стратегія до 2030 року, деолігархізація та подолання корупції в Україні, приватизація державних активів.

У роботі форуму також візьмуть участь прем'єр-міністр України, представники уряду, громадських організацій, народні депутати та експерти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада розгляне законопроект Зеленського про олігархів в кінці червня або на початку липня. Як заявляв міністр юстиції Денис Малюська, до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.

Детальніше про цей закон читайте в матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

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