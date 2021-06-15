Зеленський сьогодні відкриє форум "Україна 30" та дасть інтерв'ю українським телеканалам

Президент України Володимир Зеленський у вівторок візьме участь у роботі Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" . Після цього в нього заплановане інтерв'ю.

"Глава держави відкриє другий день форуму, а після закінчення виступу дасть інтерв'ю українським телеканалам", - йдеться в повідомленні.

Серед найголовніших тем, які порушуватимуть у межах форуму "Україна 30" - економічна стратегія до 2030 року, деолігархізація та подолання корупції в Україні, приватизація державних активів.

У роботі форуму також візьмуть участь прем'єр-міністр України, представники уряду, громадських організацій, народні депутати та експерти.