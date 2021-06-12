Зеленский снова выступит на форуме "Украина 30". Тема - экономика без олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе снова выступит на форуме "Украина 30". На этот раз будут обсуждать экономику без олигархов.

Об этом говорится в программе на сайте форума.

Сообщается, что выступление Зеленского запланировано на 15 июня. Это будет второй день форума, темой которого станет деолигархизация и преодоление коррупции. Речь президента ожидается в 10:30. Также 15 июня выступит премьер-министр Денис Шмыгаль, который также будет открывать форум 14 июня с презентацией Стратегии национального экономического развития.