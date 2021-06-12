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Зеленский снова выступит на форуме "Украина 30". Тема - экономика без олигархов

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Киев, Суббота 12 июня 2021 16:31
Зеленский снова выступит на форуме "Украина 30". Тема - экономика без олигархов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе снова выступит на форуме "Украина 30". На этот раз будут обсуждать экономику без олигархов.

Об этом говорится в программе на сайте форума.

Сообщается, что выступление Зеленского запланировано на 15 июня. Это будет второй день форума, темой которого станет деолигархизация и преодоление коррупции. Речь президента ожидается в 10:30.

Также 15 июня выступит премьер-министр Денис Шмыгаль, который также будет открывать форум 14 июня с презентацией Стратегии национального экономического развития.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада рассмотрит законопроект Зеленского об олигархах в конце июня или в начале июля. Как заявлял министр юстиции Денис Малюська, в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Они подпадают под соответствующие критерии - участие в политической жизни, влияние на СМИ, контроль или владение естественной монополией или компанией с монопольным положением на рынке. Последний критерий - наличие активов общей стоимостью более 2,27 млрд гривен.

Подробнее об этом законе читайте в материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".

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