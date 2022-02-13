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Зеленский считает, что визит Байдена поможет стабилизировать ситуацию вокруг Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре пригласил своего американского коллегу Джо Байдена приехать в Киев. Глава государства отметил, что этот визит пошлет России мощный сигнал и поможет деэскалации ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что в ходе беседы Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку. Глава государства пригласил президента США посетить Украину с визитом.

"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации". - цитирует ОП Зеленского.

Напомним, Зеленский и Байден 13 февраля провели телефонный разговор. Лидеры обсудили угрозу вторжения России в Украину.

Отметим, 12 февраля Зеленскому звонил президент Франции Эммануэль Макрон. Он рассказал о своем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

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Владимир ЗеленскийДжозеф БайденВторжение России в Украину