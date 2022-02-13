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Зеленський вважає, що візит Байдена допоможе стабілізувати ситуацію навколо України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові запросив свого американського колегу Джо Байдена приїхати до Києва. Глава держави зазначив, що цей візит пошле Росії потужний сигнал і допоможе деескалації ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що в ході бесіди Зеленський подякував Байдену за підтримку. Глава держави запросив президента США відвідати Україну з візитом.

"Переконаний, що ваш приїзд до Києва найближчими днями, які є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації". – цитує ВП Зеленського.

Нагадаємо, Зеленський і Байден 13 лютого провели телефонну розмову. Лідери обговорили загрозу вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, 12 лютого Зеленському телефонував президент Франції Еммануель Макрон. Він розповів про свою розмову з російським лідером Володимиром Путіним.

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Володимир ЗеленськийДжозеф БайденВторгнення Росії до України