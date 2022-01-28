Зеленский считает ошибкой выезд дипломатов: капитан последним уходит с корабля, а у нас не "Титаник"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выезд иностранных дипломатов из Украины ошибка. По его словам, дипломаты должны остаться в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Я считаю, что это ошибка и откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. В такой ситуации все должны быть на месте", -

Он добавил, что в Мариуполе работает дипломатический корпус Греции и они не эвакуируются из-за обстрелов, находясь вблизи контактной линии.

"У нас в Мариуполе есть представители дипкорпуса Греции, где контактная линия, но греки никого не забрали. Я не сравниваю государства, но это такой важный сигнал, все на это смотрят", - добавил Зеленский.

По его мнению, иностранные дипломаты должны остаться в Украине.

"Я считаю, что посольские работники и дипломаты должны быть здесь. Это капитаны дипломатии, представители собственных стран. А мы знаем, что капитаны последними покидают этот корабль. А Украина - не "Титаник"", - добавил он.