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Зеленський про санкції: від США сильно залежить, чи буде далі Путін заробляти на війну

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Від Сполучених Штатів Америки дуже сильно залежить, чи буде далі російський диктатор Володимир Путін заробляти на війну проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

"Що стосується пакета США, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі США, щоб вони в якийсь момент, в який вони зможуть, ввели відповідні санкції", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що це сильно допоможе у прискоренні завершення війни РФ проти України. Зокрема, йдеться про банківські та енергетичні санкції.

"Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну", - наголосив президент.

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, днями міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати Америки та Європа рішуче посилять санкції проти Росії у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори з Україною проваляться. На його думку, санкції будуть нищівними для РФ.

Державний секретар США Марко Рубіо також заявив, що Вашингтон давав Москві час для прогресу в мирних переговорах, але терпіння закінчується - рішення про санкції вже на підході.

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