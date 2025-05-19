Зеленський про санкції: від США сильно залежить, чи буде далі Путін заробляти на війну

Від Сполучених Штатів Америки дуже сильно залежить, чи буде далі російський диктатор Володимир Путін заробляти на війну проти України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.
"Що стосується пакета США, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі США, щоб вони в якийсь момент, в який вони зможуть, ввели відповідні санкції", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що це сильно допоможе у прискоренні завершення війни РФ проти України. Зокрема, йдеться про банківські та енергетичні санкції.
"Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну", - наголосив президент.
Нагадаємо, днями міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати Америки та Європа рішуче посилять санкції проти Росії у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори з Україною проваляться. На його думку, санкції будуть нищівними для РФ.
Державний секретар США Марко Рубіо також заявив, що Вашингтон давав Москві час для прогресу в мирних переговорах, але терпіння закінчується - рішення про санкції вже на підході.
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