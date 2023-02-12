Зеленский о санкциях против "Росатома": Это непросто, есть определенное сопротивление
Украинские власти делают все возможное для того, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
По его словам, введение новых санкций вызывает определенное мировое сопротивление, однако Украина в этом вопросе идет к успеху.
"Это непросто. Есть определенное сопротивление. Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми для реализации. Сдавались. Сейчас они уже действуют - например, по нефти и нефтепродуктам из России", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина потребует введения санкций против всех привлеченных в войне элементов российской системы в обеспечении террора и финансировании агрессии. Он заявил, что они должны быть изолированы от мировой системы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.
Кроме того, мы писали, что эксперт Юлия Павицкая, исследовательница KSE Institute, участвующая в подготовке санкционных предложений в группе Ермака-Макфола, оценила масштабы возможных санкций против "Росатома".
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль призвал МАГАТЭ ввести санкции против "Росатома", поскольку эта компания финансирует войну с Украиной.
Также мы писали, что, по словам руководителя ОП Андрея Ермака, сейчас одной из главных задач Украины является введение санкций против "Росатома".
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