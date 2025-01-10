Зеленський про санкції Японії проти РФ: значний удар по російському ВПК
Нові санкції Японії є сильним ударом по російському військово-промисловому комплексу. Вони створюють перешкоди для виробництва дронів і ракет.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі X.
Глава української держави привітав рішення Японії запровадити нові санкції проти Росії, включно з заморожуванням активів 33 юридичних і 12 фізичних осіб, забороною експорту для 53 юридичних осіб та обмеженнями на 335 видів товарів.
"Це значний удар по російському військово-промисловому комплексу, що обмежує доступ до критично важливої мікроелектроніки і створює додаткові перешкоди для виробництва ракет і безпілотників", - додав Зеленський.
Він уточнив, що такі заходи допомагають захистити життя українців і зміцнити оборону України від агресії.
Президент подякував Японії за рішучі дії на підтримку України.
Санкції Японії проти Росії
Нагадаємо, сьогодні, 10 січня, стало відомо, що Японія ввела нові санкції проти Росії, які, зокрема, передбачають заборону на експорт низки товарів подвійного призначення.
Також Японія веде роботу з виробниками, чиї компоненти виявляють у ракетах росіян.
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