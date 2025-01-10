Зеленський про санкції Японії проти РФ: значний удар по російському ВПК

Нові санкції Японії є сильним ударом по російському військово-промисловому комплексу. Вони створюють перешкоди для виробництва дронів і ракет.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі X .

Глава української держави привітав рішення Японії запровадити нові санкції проти Росії, включно з заморожуванням активів 33 юридичних і 12 фізичних осіб, забороною експорту для 53 юридичних осіб та обмеженнями на 335 видів товарів.

"Це значний удар по російському військово-промисловому комплексу, що обмежує доступ до критично важливої мікроелектроніки і створює додаткові перешкоди для виробництва ракет і безпілотників", - додав Зеленський.

Він уточнив, що такі заходи допомагають захистити життя українців і зміцнити оборону України від агресії.

Президент подякував Японії за рішучі дії на підтримку України.