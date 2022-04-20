Зеленский о санкционном плане Украины: РФ потеряет возможность финансировать военную машину

По его словам, среди крупнейших шагов должно быть нефтяное эмбарго и полное ограничение поставок нефтяных продуктов из России.

Также он добавил, что Украина работает над тем, чтобы госдолжности России, которые поддерживают войну, получили санкционный ответ всего мира.

"Когда будут имплементированы все ключевые направления этого плана, Россия потеряет возможность финансировать военную машину... Работаем также над тем, что все госдолжности России, которые поддерживают войну, получили логичный санкционный ответ мира. Россия должна быть признана государством-террористом", - сказал Зеленский.