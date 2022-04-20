Зеленський про санкційний план України: РФ втратить можливість фінансувати воєнну машину

За його словами, серед найбільших кроків має бути нафтове ембарго і повне обмеження постачання нафтових продуктів з Росії.

Також він додав, що Україна працює над тим, щоб держпосадовці Росії, які підтримують війну, отримали санкційну відповідь усього світу.

"Коли будуть імплементовані всі ключові напрямки цього плану, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину... Працюємо також над тим, що усі держпосадовці Росії, які підтримують війну, отримали логічну санкційну відповідь світу. Росія має бути визнана державою-терористом" - сказав Зеленский.