Зеленський про санкційний план України: РФ втратить можливість фінансувати воєнну машину

Президент Володимир Зеленський прокоментував план України щодо посилення санкцій проти Росії. Зокрема, він заявив, що коли всі напрямки будуть імплементовані, тоді РФ втрати можливість фінансувати воєнну машину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.
За його словами, серед найбільших кроків має бути нафтове ембарго і повне обмеження постачання нафтових продуктів з Росії.
Також він додав, що Україна працює над тим, щоб держпосадовці Росії, які підтримують війну, отримали санкційну відповідь усього світу.
"Коли будуть імплементовані всі ключові напрямки цього плану, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину... Працюємо також над тим, що усі держпосадовці Росії, які підтримують війну, отримали логічну санкційну відповідь світу. Росія має бути визнана державою-терористом" - сказав Зеленский.
Раніше ми повідомляли, що Офіс президента опублікував план щодо посилення санкцій проти Росії, який включає 10 напрямків.
Також ми писали, що Андрій Єрмак розкрив зміст чергового пакету санкцій проти Росії. За його словами, обмеження торкнуся імпорт російських енергоносіїв.
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