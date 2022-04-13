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Ермак раскрыл детали очередного пакета санкций против России

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Киев, Среда 13 апреля 2022 16:30
Ермак раскрыл детали очередного пакета санкций против России Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Очередной пакет санкций против России будет включать полное эмбарго на импорт российских энергоносителей. А также новые персональные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, украинские и международные эксперты завершают подготовку плана дальнейших действий, к обсуждению привлечен и президент Владимир Зеленский.

"Сейчас я могу раскрыть несколько деталей. Полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции, а также их дальнейшее расширение на банковский сектор РФ", - отметил Ермак.

Напомним, ранее сообщалось, что добыча нефти в России резко сократилась после введения санкций.

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Андрей Ермак Санкции против России
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