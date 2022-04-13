Ермак раскрыл детали очередного пакета санкций против России

Очередной пакет санкций против России будет включать полное эмбарго на импорт российских энергоносителей. А также новые персональные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, украинские и международные эксперты завершают подготовку плана дальнейших действий, к обсуждению привлечен и президент Владимир Зеленский. "Сейчас я могу раскрыть несколько деталей. Полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции, а также их дальнейшее расширение на банковский сектор РФ", - отметил Ермак.