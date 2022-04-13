Ермак раскрыл детали очередного пакета санкций против России
Очередной пакет санкций против России будет включать полное эмбарго на импорт российских энергоносителей. А также новые персональные ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
По его словам, украинские и международные эксперты завершают подготовку плана дальнейших действий, к обсуждению привлечен и президент Владимир Зеленский.
"Сейчас я могу раскрыть несколько деталей. Полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции, а также их дальнейшее расширение на банковский сектор РФ", - отметил Ермак.
Напомним, ранее сообщалось, что добыча нефти в России резко сократилась после введения санкций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.