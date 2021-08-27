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Зеленский и Санду обсудили возвращение энергокомпаний Украины в Молдову

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Молдовы Майя Санду обсудили ряд вопросов о перспективах развития отношений между странами. Также лидеры акцентировали на возвращении украинских энергетических компаний на молдавский рынок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу интернет-представительства президента.

Во время встречи по случаю 30-летия независимости Республики Молдова, президенты стран обсудили ряд важных вопросов. Среди них отличились перспективы торгово-экономического сотрудничества и возвращения украинских энергетических компаний на рынок страны.

"Кроме того, главы государств обсудили вопрос возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии", - пишет пресс-служба.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности визита президента Украины Владимира Зеленского в Молдову.

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Владимир ЗеленскийУкраинаМолдова