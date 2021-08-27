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Зеленський і Санду обговорили повернення енергокомпаній України в Молдову

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський та лідер Молдови Мая Санду обговорили низку питань щодо перспективи розвитку відносин між країнами. Також лідери акцентували на поверненні українських енергетичних компаній на молдовський ринок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу інтернет-представництва президента.

Під час зустрічі з нагоди 30-річчя незалежності Республіки Молдова, президенти країн обговорили низку важливих питань. Серед них відзначились перспективи торговельно-економічної співпраці й повернення українських енергетичних компаній на ринок країни.

"Крім того, глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електричної енергії", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці візиту президента України Володимира Зеленського до Молдови.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаМолдова