ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский начал визит в Молдову

Новина українською →
Пятница 27 августа 2021 12:35
Зеленский начал визит в Молдову Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Молдову. Он уже прибыл в Кишинев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

В Молдове украинский президент примет участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова.

В рамках рабочего визита глава Украинского государства проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы.

Также Зеленский примет участие в многосторонней встрече руководителей иностранных делегаций.

Зеленский начал визит в Молдову

Фото: Зеленский уже в Кишиневе (https://t.me/OP_UA)

Напомним, сегодня самолет Зеленского сел в Одессе из-за непогоды. Ему не позволили приземлиться в Кишиневе.

Однако примерно через час самолет с президентом все же вылетел в Молдову.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Молдова
NEWS
Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета
Похолодание и ливни на западе: прогноз погоды на последние выходные лета
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес