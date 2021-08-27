ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский и Санду обсудили возвращение энергокомпаний Украины в Молдову

Новина українською →
Молдавия, Пятница 27 августа 2021 19:38
Зеленский и Санду обсудили возвращение энергокомпаний Украины в Молдову Фото: Зеленский и Санду обсудили возвращение энергокомпаний Украины в Молдову (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Молдовы Майя Санду обсудили ряд вопросов о перспективах развития отношений между странами. Также лидеры акцентировали на возвращении украинских энергетических компаний на молдавский рынок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу интернет-представительства президента.

Во время встречи по случаю 30-летия независимости Республики Молдова, президенты стран обсудили ряд важных вопросов. Среди них отличились перспективы торгово-экономического сотрудничества и возвращения украинских энергетических компаний на рынок страны.

"Кроме того, главы государств обсудили вопрос возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии", - пишет пресс-служба.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности визита президента Украины Владимира Зеленского в Молдову.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Молдова
NEWS
COVID-сертификат стал доступен всем. "Дия" завершила бета-тестирование
COVID-сертификат стал доступен всем. "Дия" завершила бета-тестирование
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес