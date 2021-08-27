ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський і Санду обговорили повернення енергокомпаній України в Молдову

Новость на русском →
Молдова, П'ятниця 27 серпня 2021 19:38
Зеленський і Санду обговорили повернення енергокомпаній України в Молдову Фото: Зеленський і Санду обговорили повернення енергокомпаній України в Молдову (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський та лідер Молдови Мая Санду обговорили низку питань щодо перспективи розвитку відносин між країнами. Також лідери акцентували на поверненні українських енергетичних компаній на молдовський ринок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу інтернет-представництва президента.

Під час зустрічі з нагоди 30-річчя незалежності Республіки Молдова, президенти країн обговорили низку важливих питань. Серед них відзначились перспективи торговельно-економічної співпраці й повернення українських енергетичних компаній на ринок країни.

"Крім того, глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електричної енергії", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці візиту президента України Володимира Зеленського до Молдови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Молдова
NEWS
COVID-сертифікат став доступний всім. "Дія" завершила бета-тестування
COVID-сертифікат став доступний всім. "Дія" завершила бета-тестування
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес