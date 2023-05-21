Зеленський на саміті G7 обговорив з президентом Індонезії розширення зернової ініціативи

Володимир Зеленський, який зараз перебуває в Японії на саміті G7, провів зустріч із Президентом Індонезії Джоко Відодо. Серед іншого вони обговорили розширення зернової ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.

На полях саміту країн "Великої сімки" український лідер під час зустрічі з Індонезійським колегою обговорив чимало важливих для нашої держави питань. Зокрема президент України розповів про перебіг бойових дій, російські обстріли цивільної інфраструктури та продовження й розширення Чорноморської зернової ініціативи. Також, президент закликав Відодо сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей. Зазначається, що Володимир Зеленський подякував президенту Індонезії за запрошення взяти участь у саміті G20 в листопаді 2022 року, на якому світу було представлено українську формулу миру.