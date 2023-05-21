ua ru
Нд, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський на саміті G7 обговорив з президентом Індонезії розширення зернової ініціативи

Новость на русском →
Неділя 21 травня 2023 06:21
Зеленський на саміті G7 обговорив з президентом Індонезії розширення зернової ініціативи Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Володимир Зеленський, який зараз перебуває в Японії на саміті G7, провів зустріч із Президентом Індонезії Джоко Відодо. Серед іншого вони обговорили розширення зернової ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.

На полях саміту країн "Великої сімки" український лідер під час зустрічі з Індонезійським колегою обговорив чимало важливих для нашої держави питань. Зокрема президент України розповів про перебіг бойових дій, російські обстріли цивільної інфраструктури та продовження й розширення Чорноморської зернової ініціативи.

Також, президент закликав Відодо сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей.

Зеленський на саміті G7 обговорив з президентом Індонезії розширення зернової ініціативи

Зазначається, що Володимир Зеленський подякував президенту Індонезії за запрошення взяти участь у саміті G20 в листопаді 2022 року, на якому світу було представлено українську формулу миру.

Зеленський на саміті G7

Президент України сьогодні проведе зустріч із Джо Байден. Джерела видання Politico раніше повідомляли, що американський лідер збирається оголосити про новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів після зустрічі з українським колегою на саміті G7.

Також Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, приділивши особливу увагу подальшій взаємодії у сфері безпеки та оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7 Володимир Зеленський Индонезия
NEWS
В Криму стався вибух на аеродромі: пошкоджено військовий вертоліт
В Криму стався вибух на аеродромі: пошкоджено військовий вертоліт
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів