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Зеленский на саммите G7 обсудил с президентом Индонезии расширение зерновой инициативы

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Воскресенье 21 мая 2023 06:21
Зеленский на саммите G7 обсудил с президентом Индонезии расширение зерновой инициативы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Владимир Зеленский, который находится в Японии на саммите G7, провел встречу с Президентом Индонезии Джоко Видодо. Среди прочего, они обсудили расширение зерновой инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.

На полях саммита стран "Большой семерки" украинский лидер во время встречи с Индонезийским коллегой обсудил немало важных для нашего государства вопросов. В частности, президент Украины рассказал о ходе боевых действий, российских обстрелах гражданской инфраструктуры и продолжении и расширении Черноморской зерновой инициативы.

Также, президент призвал Видодо содействовать усилиям Украины в возвращении незаконно депортированных детей.

Зеленский на саммите G7 обсудил с президентом Индонезии расширение зерновой инициативы

Отмечается, что Владимир Зеленский поблагодарил президента Индонезии за приглашение принять участие в саммите G20 в ноябре 2022 года, на котором миру была представлена ​​украинская формула мира.

Зеленский на саммите G7

Президент Украины сегодня проведет встречу с Джо Байденом. Источники издания Politico ранее сообщали, что американский лидер намерен объявить о новом пакете военной помощи на сумму 375 млн долларов после встречи с украинским коллегой на саммите G7.

Также Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны.

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G7 Владимир Зеленский Индонезия
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