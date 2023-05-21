Зеленский на саммите G7 обсудил с президентом Индонезии расширение зерновой инициативы

Владимир Зеленский, который находится в Японии на саммите G7, провел встречу с Президентом Индонезии Джоко Видодо. Среди прочего, они обсудили расширение зерновой инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.

На полях саммита стран "Большой семерки" украинский лидер во время встречи с Индонезийским коллегой обсудил немало важных для нашего государства вопросов. В частности, президент Украины рассказал о ходе боевых действий, российских обстрелах гражданской инфраструктуры и продолжении и расширении Черноморской зерновой инициативы. Также, президент призвал Видодо содействовать усилиям Украины в возвращении незаконно депортированных детей. Отмечается, что Владимир Зеленский поблагодарил президента Индонезии за приглашение принять участие в саммите G20 в ноябре 2022 года, на котором миру была представлена ​​украинская формула мира.