Зеленський про саміт НАТО у Вашингтоні: працюємо, щоб він був успішним для всіх

"Зараз дійсно усі працюють, щоб цей ювілейний саміт НАТО був успішним. Успішним для всіх", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна розглядає участь в кількох платформах у рамках саміту НАТО.

"Платформа щодо коаліції ППО Patriot. Це засідання обов'язково буде. І ми працюємо над результатом, як я вже казав, над результатом щодо відповідної кількості систем Patriot для України", - зазначив президент.

Друга платформа, за його словами, - серйозний пакет щодо підтримки українських військових.

"Третя історія - засідання всіх гарантів безпеки. Всіх тих, поки ми на шляху до НАТО, є гарантом з потужним документом. Буде відповідне засідання і подивимося які будуть результати. Починаючи з Вільнюса, ми започаткували Раду Україна-НАТО, буде також засідання і там ми очікуємо сильний документ. Працюємо над цим", - додав Зеленський.