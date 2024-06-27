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Саміт НАТО буде "дуже добрим". Зеленський зустрівся зі Столтенбергом

Четвер 27 червня 2024 20:49
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Саміт НАТО буде "дуже добрим". Зеленський зустрівся зі Столтенбергом Фото: президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Обговорили, зокрема, майбутній саміт Альянсу у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави на пресслужбу НАТО.

"Провів зустріч із Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Ключова увага - підготовці до Вашингтонського саміту НАТО", - написав Зеленський.

Він також додав, що Україна очікує рішення щодо посилення ролі Альянсу в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових, а також довгострокових фінансових зобов’язань для стабільної підтримки нашої країни.

"Дякую Єнсу Столтенбергу за зусилля з консолідації підтримки України з боку союзників, зокрема посилення можливостей для захисту українського неба", - зазначив президент.

Своєю чергою Столтенберг заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні буде "дуже добрим" як для Альянсу, так і для України.

"Я переконаний, що ми дійсно на шляху до дуже доброго саміту НАТО як для України, так і для НАТО", - зазначив генсек Альянсу.

Столтенберг очікує, що учасники саміту погодять провідну роль НАТО у координації та у постачанні безпекової допомоги для України, а також у тренуванні українських військових.

Він також розраховує, що союзники підтримують його пропозицію щодо запровадження довгострокових фінансових зобов’язань, щоб "надати Україні більше передбачуваності в отриманій підтримці".

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, у Вашингтоні у липні відбудеться ювілейний саміт НАТО. Як заявляв держсекретар США Ентоні Блінкен, захід буде сфокусований на розробці "дорожньої карти" вступу України до Альянсу.

При цьому віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що Київ очікує від союзників стратегічних рішень щодо протиповітряної оборони.

Що Україна хотіла б, на що розраховує та що може отримати на саміті у Вашингтоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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