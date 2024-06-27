Саміт НАТО буде "дуже добрим". Зеленський зустрівся зі Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 червня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Обговорили, зокрема, майбутній саміт Альянсу у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави на пресслужбу НАТО.

"Провів зустріч із Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом. Ключова увага - підготовці до Вашингтонського саміту НАТО", - написав Зеленський.

Він також додав, що Україна очікує рішення щодо посилення ролі Альянсу в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових, а також довгострокових фінансових зобов’язань для стабільної підтримки нашої країни.

"Дякую Єнсу Столтенбергу за зусилля з консолідації підтримки України з боку союзників, зокрема посилення можливостей для захисту українського неба", - зазначив президент.

Своєю чергою Столтенберг заявив, що саміт НАТО у Вашингтоні буде "дуже добрим" як для Альянсу, так і для України.

"Я переконаний, що ми дійсно на шляху до дуже доброго саміту НАТО як для України, так і для НАТО", - зазначив генсек Альянсу.

Столтенберг очікує, що учасники саміту погодять провідну роль НАТО у координації та у постачанні безпекової допомоги для України, а також у тренуванні українських військових.