Стефанішина розповіла про очікування України від саміту НАТО у Вашингтоні

На саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, Україна очікує ухвалення західними партнерами стратегічних рішень щодо протиповітряної та протиракетної оборони нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра, міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину в ефірі телемарафону.

"Ми достатньо інтенсивно готуємось до саміту НАТО. День тому я мала засідання Ради Україна-НАТО, на якому я представила наші очікування від саміту НАТО. Ми також готуємо двостороннє рішення, спеціальну заяву Ради Україна-НАТО", - сказала Стефанішина.

За її словами, президент Володимир Зеленський не просто запрошений на саміт НАТО у Вашингтоні, а в рамках саміту буде проведено засідання Ради Україна-НАТО на рівні лідерів країн. Відповідно буде спільна заява.

"Ми окремо наголошуємо, що саміт має стати майданчиком для ухвалення стратегічних рішень щодо протиповітряної та протиракетної оборони України. Відбуваються відповідні консультації. Ми тестуємо Альянс на спроможність скоординувати свої зусилля та закрити небо України чи через двосторонні рішення, чи через більш комплексні рішення", - зазначила міністр.