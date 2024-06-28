Зеленский о саммите НАТО в Вашингтоне: работаем, чтобы он был успешным для всех

"В настоящее время действительно все работают, чтобы этот юбилейный саммит НАТО был успешным. Успешным для всех", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина рассматривает участие в нескольких платформах в рамках саммита НАТО.

"Платформа по коалиции ПВО Patriot. Это заседание обязательно будет. И мы работаем над результатом, как я уже говорил, над результатом относительно соответствующего количества систем Patriot для Украины", - отметил президент.

Вторая платформа, по его словам, - серьезный пакет поддержки украинских военных.

"Третья история - заседание всех гарантов безопасности. Все те, пока мы на пути в НАТО, являются гарантом с мощным документом. Будет соответствующее заседание и посмотрим какие будут результаты. Начиная с Вильнюса, мы начали Совет Украина-НАТО, будет также заседание, и там мы ожидаем сильный документ", добавил Зеленский.