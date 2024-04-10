Зеленський про саміт миру в Швейцарії: готуємо конкретні результати

Україна готується до саміту миру у Швейцарії, щоб створити чітку позицію у світі щодо справедливого закінчення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.українського президента Володимира Зеленського.
"Говорив із президенткою Швейцарії, і це - продовження нашої консолідації міжнародної спільноти. Кожен лідер, кожна держава, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до наших глобальних зусиль - до першого саміту миру, який у червні має відбутись у Швейцарії. Готуємо саміт, готуємо конкретні його результати – чітку позицію світу щодо справедливого закінчення цієї війни", - наголосив президент.
Зеленський наголосив, що мир не має альтернативи. І потрібно закінчити війну так, щоб російський терор програв.
"Мир не має альтернативи. Але, щоб це було, щоб російський терор програв, мають бути забезпечені всі формати нашої сили. Фізична в захисті від терору – це й ППО, і наші спроможності на фронті, і наша можливість досягти необхідних результатів у Чорному морі, і наше внутрішнє виробництво зброї, і економічна стійкість України, і тиск партнерів на Росію, і якнайсильніша консолідація світу. У жодному з цих аспектів ми не маємо права схибити", - пояснив глава держави.
Ще в листопаді 2022 року Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вже в січні 2024 року Україна й Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, на якому обговорюватиметься запропонована формула.
Сьогодні стало відомо, що Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру з 15 по 16 червня. Росія не братиме в ньому участь.
Як раніше розповідав голова Офісу президента Андрій Єрмак, Росію можуть запросити на конференцію, але лише на другий саміт.
Згідно з даними окремих ЗМІ, голова Білого дому Джо Байден також може взяти участь у саміті.
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