Зеленський про саміт миру в Швейцарії: готуємо конкретні результати

"Говорив із президенткою Швейцарії, і це - продовження нашої консолідації міжнародної спільноти. Кожен лідер, кожна держава, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до наших глобальних зусиль - до першого саміту миру, який у червні має відбутись у Швейцарії. Готуємо саміт, готуємо конкретні його результати – чітку позицію світу щодо справедливого закінчення цієї війни", - наголосив президент.

Зеленський наголосив, що мир не має альтернативи. І потрібно закінчити війну так, щоб російський терор програв.

"Мир не має альтернативи. Але, щоб це було, щоб російський терор програв, мають бути забезпечені всі формати нашої сили. Фізична в захисті від терору – це й ППО, і наші спроможності на фронті, і наша можливість досягти необхідних результатів у Чорному морі, і наше внутрішнє виробництво зброї, і економічна стійкість України, і тиск партнерів на Росію, і якнайсильніша консолідація світу. У жодному з цих аспектів ми не маємо права схибити", - пояснив глава держави.