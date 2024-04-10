Зеленский о саммите мира в Швейцарии: готовим конкретные результаты

"Говорил с президентом Швейцарии, и это - продолжение нашей консолидации международного сообщества. Каждый лидер, каждое государство, которые стремятся, чтобы российская агрессия завершилась действительно справедливым миром, могут присоединиться к нашим глобальным усилиям - к первому саммиту мира, который в июне должен состояться в Швейцарии. Готовим саммит, готовим конкретные его результаты - четкую позицию мира относительно справедливого окончания этой войны", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что мир не имеет альтернативы. И нужно закончить войну так, чтобы российский террор проиграл.

"Мир не имеет альтернативы. Но, чтобы это было, чтобы российский террор проиграл, должны быть обеспечены все форматы нашей силы. Физическая в защите от террора - это и ПВО, и наши способности на фронте, и наша возможность достичь необходимых результатов в Черном море, и наше внутреннее производство оружия, и экономическая устойчивость Украины, и давление партнеров на Россию, и сильнейшая консолидация мира. Ни в одном из этих аспектов мы не имеем права промахнуться", - пояснил глава государства.