Зеленский о саммите мира в Швейцарии: готовим конкретные результаты

Украина готовится к саммиту мира в Швейцарии, чтобы создать четкую позицию в мире относительно справедливого окончания войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства украинского президента Владимира Зеленского.
"Говорил с президентом Швейцарии, и это - продолжение нашей консолидации международного сообщества. Каждый лидер, каждое государство, которые стремятся, чтобы российская агрессия завершилась действительно справедливым миром, могут присоединиться к нашим глобальным усилиям - к первому саммиту мира, который в июне должен состояться в Швейцарии. Готовим саммит, готовим конкретные его результаты - четкую позицию мира относительно справедливого окончания этой войны", - подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что мир не имеет альтернативы. И нужно закончить войну так, чтобы российский террор проиграл.
"Мир не имеет альтернативы. Но, чтобы это было, чтобы российский террор проиграл, должны быть обеспечены все форматы нашей силы. Физическая в защите от террора - это и ПВО, и наши способности на фронте, и наша возможность достичь необходимых результатов в Черном море, и наше внутреннее производство оружия, и экономическая устойчивость Украины, и давление партнеров на Россию, и сильнейшая консолидация мира. Ни в одном из этих аспектов мы не имеем права промахнуться", - пояснил глава государства.
Еще в ноябре 2022 Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Уже в январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, на котором будет обсуждаться предложенная формула.
Сегодня стало известно, что Швейцария проведет двухдневный Глобальный саммит мира с 15 по 16 июня. Россия не будет участвовать в нем.
Как ранее рассказывал глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию могут пригласить на конференцию, но только на второй саммит.
Согласно данным отдельных СМИ, глава Белого дома Джо Байден также может принять участие в саммите.
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