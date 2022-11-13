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Зеленський про саміт G20: наша позиція буде представлена

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Позиція України буде дуже змістовно представлена на саміті "Великої двадцятки" в Індонезії, який розпочнеться 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Дуже активно готуємося до важливого тижня для України, дипломатичного тижня. Відбудеться саміт "Групи двадцяти" в Індонезії і наша позиція буде представлена дуже змістовно. Ми відповімо на велику кількість питань, які звучать зараз, публічно відповімо, щоб їх чули всі наші люди, усі наші партнери, кожен і кожна, хто нас підтримує", - заявив президент.

За словами Зеленського, його звернення відбудеться у вівторок, 15 листопада.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Сергій Никифоров заявляв, що Зеленський візьме участь у саміті G20, але невідомо, у якому форматі.

Пізніше міністр-координатор з морських справ та інвестицій Індонезії Лухут Бінсар Панджаїтан розповів, що Зеленський не приїде до Індонезії для участі у саміті "Великої двадцятки".

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G20Володимир Зеленський