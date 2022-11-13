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Зеленский анонсировал выступление на саммите G20: наша позиция будет представлена

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Позиция Украины будет очень содержательно представлена на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии, который начнется 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Очень активно готовимся к важной неделе для Украины, дипломатической неделе. Состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии и наша позиция будет представлена очень содержательно. Мы ответим на большое количество вопросов, которые звучат сейчас, публично ответим, чтобы их слышали все наши люди, все наши партнеры, каждый и каждая, кто нас поддерживает", - заявил президент.

По словам Зеленского, его обращение состоится во вторник, 15 ноября.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявлял, что Зеленский примет участие в саммите G20, но неизвестно, в каком формате.

Позже министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан рассказал, что Зеленский не приедет в Индонезию для участия в саммите "Большой двадцатки".

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G20Владимир Зеленский