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Зеленський не поїде на саміт G20, - ЗМІ

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Україна, Четвер 10 листопада 2022 13:18
Зеленський не поїде на саміт G20, - ЗМІ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський не поїде на саміт G20 до Індонезії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра-координатора з морських справ та інвестицій Індонезії Лухута Бінсара Панджаітана, який відповідає за підготовку саміту G20.

Так, відповідаючи на запитання, чи буде президент України Володимир Зеленський присутній на саміті G20, він сказав, що Володимир Зеленський також не буде.

Він наголосив, що досі президент США Джо Байден підтверджував свою участь у саміті G20.

Коментуючи відсутність президента РФ Володимира Путіна на саміті, координатор зазначив, що "може бути, це буде найкраще для всіх нас".

Як повідомлялось, саміт G20 відбудеться на Балі в Індонезії 15 та 16 листопада.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20 у відеоформаті.

А російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт G20 до Індонезії. Замість нього відправлять міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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G20 Володимир Зеленський
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