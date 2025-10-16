Зеленський про саміт у Будапешті: Путін захотів діалогу, лише почувши про "Томагавки"

Зеленський наголосив, що російський диктатор "не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист".

"Мова сили та справедливості обов'язково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "Томагавки", - сказав український лідер.

Він висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп допоможе закінчити війну в Україні так само, як це відбулося на Близькому Сході.

Сибіга заявив, що росіяни наразі більше не володіють жодною стратегічною ініціативою. Він підкреслив, що єдиним їхнім інструментом є терор проти енергетичної системи України.

"Сьогоднішня розмова між президентом США Дональдом Трампом і Путіним демонструє, що навіть дискусія про ракети "Томагавк" вже змусила Путіна повернутися до діалогу з Америкою", - зазначив очільник МЗС.

Він закликав до подальших рішучих рішень, які змусять Путіна самого шукати шляхи припинення війни.