Зеленський про саміт у Будапешті: Путін захотів діалогу, лише почувши про "Томагавки"

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що лише обговорення можливої передачі Україні далекобійних Tomahawk впливає на Росію. Москва спішить поновити діалог одразу, як почула про американські ракети.
Зеленський наголосив, що російський диктатор "не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист".
"Мова сили та справедливості обов'язково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "Томагавки", - сказав український лідер.
Він висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп допоможе закінчити війну в Україні так само, як це відбулося на Близькому Сході.
Сибіга заявив, що росіяни наразі більше не володіють жодною стратегічною ініціативою. Він підкреслив, що єдиним їхнім інструментом є терор проти енергетичної системи України.
"Сьогоднішня розмова між президентом США Дональдом Трампом і Путіним демонструє, що навіть дискусія про ракети "Томагавк" вже змусила Путіна повернутися до діалогу з Америкою", - зазначив очільник МЗС.
Він закликав до подальших рішучих рішень, які змусять Путіна самого шукати шляхи припинення війни.
Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер назвав розмову "продуктивною", і анонсував нову зустріч з диктатором.
Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним в Будапешті, щоби обговорити можливість припинення "безславної" війни між Росією та Україною.
В оточенні російського диктатора підтвердили можливість проведення саміту з президентом США в Будапешті.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан своєю чергою заявив, що майбутня зустріч Трампа та Путіна - це "чудова новина для миролюбних народів світу".