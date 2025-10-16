Зеленский о саммите в Будапеште: Путин захотел диалога, только услышав о "Томагавках"

Зеленский отметил, что российский диктатор "не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист".

"Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о "Томагавках",- сказал украинский лидер.

Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп поможет закончить войну в Украине так же, как это произошло на Ближнем Востоке.

Сибига заявил, что россияне сейчас больше не владеют ни одной стратегической инициативой. Он подчеркнул, что единственным их инструментом является террор против энергетической системы Украины.

"Сегодняшний разговор между президентом США Дональдом Трампом и Путиным демонстрирует, что даже дискуссия о ракетах "Томагавк" уже заставила Путина вернуться к диалогу с Америкой", - отметил глава МИД.

Он призвал к дальнейшим решительным решениям, которые заставят Путина самого искать пути прекращения войны.