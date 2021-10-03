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Зеленский о Саакашвили: я не знал о его намерениях поехать в Грузию

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о намерениях Михаила Саакашвили поехать в Грузию. Он считает, что решение Саакашвили было неправильным.

Об этом он заявил на выездном заседании фракции "Слуга народа", сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Я не знал, что он поедет в Грузии тем или иным путем. Я был очень удивлен. Честно говоря, какое может быть мое отношение. Как президент я должен думать о нем, как о гражданине. Я не знал о его решении и считаю, что это неправильно, потому что он имеет должность", - заявил он.

Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Бывший президент Грузии заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погром телекомпании "Имеди" и растрату средств из госбюджета.

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Владимир ЗеленскийМихаил Саакашвили