Зеленський про Саакашвілі: я не знав про його наміри поїхати до Грузії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знав про наміри Михайла Саакашвілі поїхати до Грузії. Він вважає, що рішення Саакашвілі було неправильним.
Про це він заявив на виїзному засіданні фракції "Слуга народу", повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Я не знав, що він поїде в Грузії тим чи іншим шляхом. Я був дуже здивований. Чесно кажучи, яке може бути моє ставлення. Як президент я повинен думати про нього, як про громадянина. Я не знав про його рішення і вважаю, що це неправильно, тому що він має посаду", - заявив він.
Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.
Колишній президент Грузії заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі, а також є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії "Імеді" і розтрату коштів з держбюджету.