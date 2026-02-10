Трамп вирішив, кого відправить на Мюнхенську конференцію після скандалу з Гренландією

США на прийдешній Мюнхенській конференції з безпеки представить держсекретар Марко Рубіо. Окрім цього, в турне по Європі у нього запланована низка двосторонніх зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання нагадує, що Рубіо проведе зустрічі у Європі всього за кілька тижнів після того, як плани президента США Дональда Трампа придбати Гренландію викликали занепокоєння американських союзників.

Очікується, що після Мюнхена Марко Рубіо відвідає Словаччину (Братиславу), де обговорить з урядовцями регіональну безпеку, модернізацію збройних сил, двосторонні питання та зобов’язання країни в рамках НАТО.

Візит Рубіо до Угорщини

Тур держсекретаря США завершиться візитом до Будапешта - столиці Угорщини. Там 16 лютого він зустрінеться з ключовими посадовцями для зміцнення двосторонніх і регіональних інтересів США, зокрема у сфері мирних процесів.

Bloomberg нагадує, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пропонував Будапешт як потенційне місце для зустрічі Трампа та глави Кремля Володимира Путіна - для мирних переговорів щодо України.