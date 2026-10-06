Зеленський: Розвідка отримала інформацію щодо підготовки РФ до масованого удару

Українська розвідка отримала інформацію щодо підготовки російськими окупантами нового масованого удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
"Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію", - зазначив глава держави.
Президент додав, що були визначені строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються.
Нагадаємо, колишній керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив сьогодні, що країна-агресорка явно готується до нового обстрілу України. На його думку, Кремль продовжує робити ставку на удари по критичній інфраструктурі.
Коваленко нагадав, що нинішня тактика російського керівництва перегукується з попередніми планами РФ щодо України. Зокрема, Коваленко порівняв її з вірою диктатора у те, що російські війська зможуть захопити Київ за три дні.
РБК-Україна також повідомляло, що країна-агресорка готує наймасштабнішу за весь час війни атаку на енергетику України.
Росія може завдати до 1000 ударів ракетами, дронами та авіабомбами по електростанціях, підстанціях і об'єктах водопостачання. Крім того, окупанти можуть спробувати зупинити три діючі атомні електростанції.