Зеленський: Розвідка отримала інформацію щодо підготовки РФ до масованого удару

"Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію", - зазначив глава держави.

Президент додав, що були визначені строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються.

Нагадаємо, колишній керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив сьогодні, що країна-агресорка явно готується до нового обстрілу України. На його думку, Кремль продовжує робити ставку на удари по критичній інфраструктурі.

Коваленко нагадав, що нинішня тактика російського керівництва перегукується з попередніми планами РФ щодо України. Зокрема, Коваленко порівняв її з вірою диктатора у те, що російські війська зможуть захопити Київ за три дні.