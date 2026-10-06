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Зеленский: Разведка получила информацию о подготовке РФ к массированному удару

14:07 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украинская разведка получила информацию о подготовке российскими оккупантами нового массированного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Получили сегодня обновленную информацию от разведки по подготовке россиян к массированному удару. Готовим противодействие", - отметил глава государства.

Президент добавил, что были определены сроки выполнения значительной части задач, первоочередные уже реализуются.

Напомним, бывший руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил сегодня, что страна-агрессор явно готовится к новому обстрелу Украины. По его мнению, Кремль продолжает делать ставку на удары по критической инфраструктуре.

Коваленко напомнил, что нынешняя тактика российского руководства перекликается с предыдущими планами РФ по Украине. В частности, Коваленко сравнил ее с верой диктатора в то, что российские войска смогут захватить Киев за три дня.

РБК-Украина также сообщало, что страна-агрессор готовит самую масштабную за все время войны атаку на энергетику Украины.

Россия может нанести до 1000 ударов ракетами, дронами и авиабомбами по электростанциям, подстанциям и объектам водоснабжения. Кроме того, оккупанты могут попытаться остановить три действующих атомных электростанции.

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