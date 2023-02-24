Зеленський розраховував на візит Шольца в Україну на річницю вторгнення, - ЗМІ

Як зазначає німецьке видання, український уряд хотів, щоб такий візит відбувся, оскільки подібний жест був би важливим на тлі майбутніх поставок танків Leopard в Україну та запеклих боїв на Донбасі.

У Bild додають, що між Києвом та Берліном велися переговори з теми можливого візиту, але для Шольца, у якого на сьогодні запланований візит до Індії, така поїздка "була б надто спонтанною".

Варто зауважити, що Шольц з початку повномасштабної війни лише один раз відвідав Україну. У червні 2022 року він приїхав разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та екс-прем'єром Італії Маріо Драгі.