Питання передачі Україні військових літаків зараз немає сенсу, - Шольц
Питання передачі українськім військовим літаків-винищувачів наразі немає сенсу. Однак Німеччина не розуміє зволікання з відправкою танків в Україну.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.
Він нагадав, що Німеччина цього місяця уже погодилась надіслати в Україну танкі, а також дозволила це зробити іншим країнам. Однак, незважаючи на це поставки відбуваються повільно через обмежені запаси донорів.
"Можливо, це свідчить про те, чому так важливо координувати дії один з одним, наприклад із США, і ретельно готувати ці рішення, щоб вони працювали", - сказав Шольц.
Нагадаємо, раніше Шольц відкинув можливість передачі Україні сучасних винищувачів, заявивши про можливу "ескалацію".
Крім того, Шольц заявив, що хоче й надалі підтримувати діалог із російським диктатором Володимиром Путіним.
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