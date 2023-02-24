Зеленский рассчитывал на визит Шольца в Украину на годовщину вторжения, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ожидал, что канцлер Германии Олаф Шольц сегодня, 24 февраля, посетит Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Как отмечает немецкое издание, украинское правительство хотело, чтобы такой визит состоялся, поскольку подобный жест был бы важным на фоне предстоящих поставок танков Leopard в Украину и ожесточенных боев на Донбассе.
В Bild добавляют, что между Киевом и Берлином велись переговоры по теме возможного визита, но для Шольца, у которого на сегодня запланирован визит в Индию, такая поездка "была бы слишком спонтанной".
Стоит заметить, что Шольц с начала полномасштабной войны всего один раз посетил Украину. В июне 2022 года он приехал вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и экс-премьером Италии Марио Драги.
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Шольца официально пригласили посетить Киев.
Также мы писали, что, по словам Шольца, вопрос передачи Украине истребителей пока не имеет смысла.
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