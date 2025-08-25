Зеленський розраховує на 1 млрд доларів щомісяця від Європи для закупівлі зброї у США

Президент України Володимир Зеленський очікує, що країни Європи щомісяця виділятимуть по 1 млрд доларів на закупівлю американської зброї для українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію глави української держави з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Президент зазначив, що Норвегія може допомогти забезпечити гарантії безпеки для України, надавши системи протиповітряної оборони, а також підтримуючи морську безпеку
"Норвегія долучилася до програми PURL, яка дає змогу купувати зброю в США та наповнити цю програму щонайменше на мільярд доларів щомісяця, я про це вже говорив", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що обговорив із главою норвезького уряду виробництво дронів, спільні можливості та інвестиції, які можуть допомогти примусити РФ до завершення війни.
Програма PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це нова ініціатива США і НАТО, спрямована на прискорене постачання озброєння Україні. У рамках цієї програми Україна формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається НАТО. Потім партнерські країни фінансують закупівлю американського озброєння, що відповідає цьому списку.
Кошти передаються на спеціальний рахунок НАТО, і зброю закуповують безпосередньо у США. Таким чином, програма забезпечує швидку і цілеспрямовану підтримку української армії.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом наголошував, що американська зброя має для України вирішальне значення.