RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский рассчитывает на 1 млрд долларов в месяц от Европы для закупки оружия у США

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что страны Европы каждый месяц будут выделять по 1 млрд долларов на закупку американского оружия для украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию главы украинского государства с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Президент отметил, что Норвегия может помочь обеспечить гарантии безопасности для Украины, предоставив системы противовоздушной обороны, а также поддерживая морскую безопасность

"Норвегия присоединилась к программе PURL, которая позволяет покупать оружие в США и наполнить эту программу не менее чем на миллиард долларов ежемесячно, я об этом уже говорил", - отметил Зеленский. 

Он также добавил, что обсудил с главой норвежского правительства производство дронов, совместные возможности и инвестиции, которые могут помочь принудить РФ к завершению войны. 

Программа PURL

Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это новая инициатива США и НАТО, направленная на ускоренную поставку вооружения Украине. В рамках этой программы Украина формирует список приоритетных потребностей в оружии, который передается НАТО. Затем партнерские страны финансируют закупку американского вооружения, соответствующего этому списку.

Средства передаются на специальный счет НАТО, и оружие закупается непосредственно в США. Таким образом, программа обеспечивает быструю и целенаправленную поддержку украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом подчеркивал, что американское оружие имеет для Украины решающее значение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиНорвегияПомощь УкраинеВойна в Украине