Зеленский рассчитывает на 1 млрд долларов в месяц от Европы для закупки оружия у США

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что страны Европы каждый месяц будут выделять по 1 млрд долларов на закупку американского оружия для украинских защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию главы украинского государства с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Президент отметил, что Норвегия может помочь обеспечить гарантии безопасности для Украины, предоставив системы противовоздушной обороны, а также поддерживая морскую безопасность
"Норвегия присоединилась к программе PURL, которая позволяет покупать оружие в США и наполнить эту программу не менее чем на миллиард долларов ежемесячно, я об этом уже говорил", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что обсудил с главой норвежского правительства производство дронов, совместные возможности и инвестиции, которые могут помочь принудить РФ к завершению войны.
Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это новая инициатива США и НАТО, направленная на ускоренную поставку вооружения Украине. В рамках этой программы Украина формирует список приоритетных потребностей в оружии, который передается НАТО. Затем партнерские страны финансируют закупку американского вооружения, соответствующего этому списку.
Средства передаются на специальный счет НАТО, и оружие закупается непосредственно в США. Таким образом, программа обеспечивает быструю и целенаправленную поддержку украинской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом подчеркивал, что американское оружие имеет для Украины решающее значение.