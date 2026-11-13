Зеленський розповів про "жорстку розмову" щодо ситуації зі світлом на Київщині

"Була сьогодні жорстка розмова з урядовцями на селекторі. Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах, коли люди були по кілька днів без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію. Проблеми мають вирішуватись, а не приховуватись", - зазначив глава держави.

Президент розповів, що отримав і звіти щодо ситуації в Конотопі та Шостці і додав, що розраховує на отримання місцевими жителями необхідної допомоги.

Зеленський заявив, що Україна вдячна і пишається "енергетиками, реально героїчними ремонтними бригадами, рятувальниками нашими ДСНС України", які часто відновлюють електропостачання під обстрілами.

"Але коли десь в областях комунальні служби, окремі компанії недопрацьовують, на це має бути реакція, і дуже швидка", - підкреслив президент.