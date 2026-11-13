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Зеленський розповів про "жорстку розмову" щодо ситуації зі світлом на Київщині

21:09 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Ситуація з відключеннями світла на Київщині, де люди були без електроенергії по кілька днів, є неприпустимою. При цьому у звітах подавалась зовсім інша інформація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Була сьогодні жорстка розмова з урядовцями на селекторі. Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах, коли люди були по кілька днів без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію. Проблеми мають вирішуватись, а не приховуватись", - зазначив глава держави.

Президент розповів, що отримав і звіти щодо ситуації в Конотопі та Шостці і додав, що розраховує на отримання місцевими жителями необхідної допомоги.

Зеленський заявив, що Україна вдячна і пишається "енергетиками, реально героїчними ремонтними бригадами, рятувальниками нашими ДСНС України", які часто відновлюють електропостачання під обстрілами.

"Але коли десь в областях комунальні служби, окремі компанії недопрацьовують, на це має бути реакція, і дуже швидка", - підкреслив президент.

Нагадаємо, через аварію в електромережі в окремих населених пунктах Фастівського, Бучанського та Обухівського районів Київської області відключення світла можуть тривати до 20 годин на добу.

РБК-Україна також писало, що причиною тривалих знеструмлень у Київській області стали пошкодження 10 енергетичних об'єктів ДТЕК, яких було завдано протягом останнього тижня.

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Володимир ЗеленськийКиївська областьВідключеня світла