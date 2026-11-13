Зеленский рассказал о "жестком разговоре" о ситуации со светом на Киевщине

Ситуация с отключениями света на Киевщине, где люди были без электроэнергии по несколько дней, недопустима. При этом в отчетах подавалась совсем другая информация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
"Был сегодня жесткий разговор с членами правительства на селекторе. Абсолютно недопустима ситуация в Белой Церкви и Броварах, когда люди были по несколько дней без света. И при этом отчеты с мест давали другую информацию. Проблемы должны решаться, а не скрываться", - отметил глава государства.
Президент рассказал, что получил и отчеты по ситуации в Конотопе и Шостке и добавил, что рассчитывает на получение местными жителями необходимой помощи.
Зеленский заявил, что Украина благодарна и гордится "энергетиками, реально героическими ремонтными бригадами, спасателями нашими ГСЧС Украины", которые часто возобновляют электроснабжение под обстрелами.
"Но когда где-то в областях коммунальные службы, отдельные компании недорабатывают, на это должна быть реакция и очень быстрая", - подчеркнул президент.
Напомним, из-за аварии в электросети в отдельных населенных пунктах Фастовского, Бучанского и Обуховского районов Киевской области отключения света могут продолжаться до 20 часов в сутки.
РБК-Украина также писало, что причиной длительных обесточений в Киевской области стали повреждения 10 энергетических объектов ДТЭК, нанесенных в течение последней недели.